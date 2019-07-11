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Факти / Спорт

Фанати відгамселили міністра спорту ДР Конго за виліт збірної з КАН 2019

Міністра спорту ДР Конго побили фанати після вильоту національної збірної з Кубка Африки 2019.

Африканские фанаты

Міністра спорту ДР Конго побив натовп розгніваних фанатів в аеропорту.

Причиною такої поведінки конголезців став виліт національної команди з Кубка африканських націй в 1/8 фіналу від збірної Мадагаскару.

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Фанати напали на чиновника після прильоту в аеропорт та порвали йому одяг. Про це повідомив журналіст Фарід Андер Еррера.

Нагадаємо, збірна Мадагаскару обіграла в 1/8 фіналу ДР Конго по пенальті. Основний і додатковий час матчу закінчився з рахунком 2:2. У чвертьфіналі Мадагаскар зіграє зі збірною Тунісу.

Раніше фанати зірвали матч чемпіонату Швейцарії і відібрали футболки у гравців.

Фото: Dreamstime

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