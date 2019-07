Міністра спорту ДР Конго побив натовп розгніваних фанатів в аеропорту.

Причиною такої поведінки конголезців став виліт національної команди з Кубка африканських націй в 1/8 фіналу від збірної Мадагаскару.

Фанати напали на чиновника після прильоту в аеропорт та порвали йому одяг. Про це повідомив журналіст Фарід Андер Еррера.

VIDEO: Sports Minister for DR Congo was beaten and had his cloth torn upon the National team reached the airport. The fans were very annoyed after they were eliminated by Madagascar in round 16 and therefore resort to physically assaulting the minister. pic.twitter.com/90GUVcaKBB

— Fareed Ander Herrera (@Fareed_herrera) 9 июля 2019 г.