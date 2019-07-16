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Факти / Спорт

Спекотно, Ярмо? Гравці Вест Гема познущалися над Ярмоленком

Вест Гем опублікував нове веселе відео, героєм якого став українець Андрій Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко

Український гравець Вест Гему Андрій Ярмоленко став героєм нового відео на офіційній сторінці команди в Twitter.

На запису видно, як одноклубники Мануель Лансіні та Філіпе Андерсон облили 29-річного півзахисника збірної України крижаною водою з пляшками.

– Занадто спекотно, Ярмо?, — йдеться у підписі до відео в соцмережі.

Читайте: Вест Гем відсвяткував рік з моменту підписання Ярмоленка кумедним відео

Зазначимо, що зараз Ярмоленко бере участь у тренувальному зборі команди у Китаї.

Як повідомлялося, Андрій Ярмоленко змінив ігровий номер у клубі.

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