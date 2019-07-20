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Факти / Спорт

Бій Ломаченко – Кемпбелл затверджено офіційно

Бій Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл офіційно затверджено на 31 серпня.

Бій Ломаченко – Кемпбелл затверджено офіційно

Бій чемпіону світу WBA і WBO у легкій вазі Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбелла офіційно затверджено.

Боксери зійдуться на рингу 31 серпня у Лондоні на арені О2.

Вже відомо, що транслювати поєдинок будуть Sky Sports у Великій Британії та ESPN+ у США.

На кону будуть стояти пояси Ломаченка за версіями WBA, WBO і The Ring, а також вакантний пояс WBC.

Читайте: Надлюдина! Ломаченко шокував силовою вправою на канатах

Нагадаємо, в останньому своєму поєдинку Ломаченко нокаутував британського боксера Ентоні Кроллу.

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