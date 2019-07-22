Помер триразовий переможець турнірів Grand Slam Пітер МакНамара.

Пітер МакНамара помер у віці 64 років після тривалої хвороби. Лікарі діагностували у колишнього гравця топ-10 рак простати.

МакНамара в дуеті зі співвітчизником Полом МакНемі виграв Australian Open 1979 року і двічі переміг на Вімблдоні (1980, 1982).

В одиночному розряді він завоював 5 титулів і піднімався до сьомої сходинки рейтингу. Його найкращим результатом на турнірах Grand Slam в одиночному розряді був вихід в півфінал Відкритого чемпіонату Австралії 1980 року.

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По завершенні ігрової кар’єри Пітер працював тренером. МакНамара працював з Марком Філіппуссісом, Григором Дімітровим, Метт’ю Ебденом і Ван Цян.

Нагадаємо, помер легендарний австрійський гонщик і триразовий чемпіон Формули-1 Нікі Лауда.