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Факти / Спорт

Роналду розізлився на Саррі через заміну

Форвард Ювентуса Криштіану Роналду залишився незадоволений заміною в матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти Тоттенгема.

Криштиану Роналду

Ювентус поступився англійському Тоттенгему з рахунком 2:3 у матчі Міжнародного кубка чемпіонів.

Б’янконері пропустили в першому таймі від Еріка Ламели, але по перерві Криштіану Роналду та Гонсало Ігуаін вивели Ювентус вперед. Португалець забив на 60-й хвилині, а ще через 3 хвилини коуч Юве Мауріціо Саррі замінив Роналду на Матеуса Перейру.

Читайте: Справу Роналду про зґвалтування закрили — Bloomberg

Заміна викликала сильне незадоволення у Кріштіану: він висловив Саррі свої претензії просто на полі. Мауріціо лише розвів руки в сторони.

Після заміни Ювентус пропустив ще двічі — від Лукаса Моури та Гаррі Кейна.

Нагадаємо, Джанлуїджі Буффон повернувся до туринського Ювентусу.

Фото: Dreamstime

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