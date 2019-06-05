PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Справу Роналду про зґвалтування закрили — Bloomberg

Кетрін Майорга, яка звинувачувала Криштіану Роналду у зґвалтуванні досягла домовленості з представниками футболіста.

Криштиану Роналду

Поліція Лас-Вегаса закрила справу проти Криштіану Роналду, після того, як 34-річна Кетрін Майорга, яка у вересні минулого року звинуватила португальця у зґвалтуванні, забрала свою заяву.

Читайте: Роналду програв суд німецькому виданню

Зазначається, що американка досягла домовленості про мовчання з представниками гравця. Адвокати обох сторін нині не коментують ситуацію.

Нагадаємо, що 29 вересня у виданні Der Spiegel вийшов великий матеріал, в якому Майоргі розповіла, що Роналду запросив її до себе в пентхаус в Лос-Анджелесі і примусив до анального сексу, після чого заплатив $375 тисяч за мовчання. Роналду все заперечував.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гол Роналду визнано найкращим у Лізі чемпіонів
Футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув у ДТП
Збірна України U-20 достроково вийшла у плей-оф Чемпіонату світу
В Італії 14-річний футболіст зняв шорти перед дівчиною-арбітром
Збірна України U-20 стартувала з перемоги на чемпіонаті світу
На Запоріжжі чоловік згвалтував та вбив дівчину з інвалідністю
Роналду не втримав кубок і вдарив ним сина та Джорджину
Збірна України U-20 вирушила до Польщі на ЧС-2019
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка