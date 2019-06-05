Кетрін Майорга, яка звинувачувала Криштіану Роналду у зґвалтуванні досягла домовленості з представниками футболіста.

Поліція Лас-Вегаса закрила справу проти Криштіану Роналду, після того, як 34-річна Кетрін Майорга, яка у вересні минулого року звинуватила португальця у зґвалтуванні, забрала свою заяву.

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Зазначається, що американка досягла домовленості про мовчання з представниками гравця. Адвокати обох сторін нині не коментують ситуацію.

Нагадаємо, що 29 вересня у виданні Der Spiegel вийшов великий матеріал, в якому Майоргі розповіла, що Роналду запросив її до себе в пентхаус в Лос-Анджелесі і примусив до анального сексу, після чого заплатив $375 тисяч за мовчання. Роналду все заперечував.