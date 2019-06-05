Кетрін Майорга, яка звинувачувала Криштіану Роналду у зґвалтуванні досягла домовленості з представниками футболіста.
Поліція Лас-Вегаса закрила справу проти Криштіану Роналду, після того, як 34-річна Кетрін Майорга, яка у вересні минулого року звинуватила португальця у зґвалтуванні, забрала свою заяву.
Читайте: Роналду програв суд німецькому виданню
Зазначається, що американка досягла домовленості про мовчання з представниками гравця. Адвокати обох сторін нині не коментують ситуацію.
Нагадаємо, що 29 вересня у виданні Der Spiegel вийшов великий матеріал, в якому Майоргі розповіла, що Роналду запросив її до себе в пентхаус в Лос-Анджелесі і примусив до анального сексу, після чого заплатив $375 тисяч за мовчання. Роналду все заперечував.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+