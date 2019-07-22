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Факты / Спорт

Роналду разозлился на Сарре из-за замены

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду остался недоволен заменой в матче Международного кубка чемпионов против Тоттенхэма.

Криштиану Роналду

Ювентус уступил английскому Тоттенхэма со счетом 2:3 в матче Международного кубка чемпионов.

Бьянконери пропустили в первом тайме от Эрика Ламелы, но после перерыва Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин вывели Ювентус вперед. Португалец забил на 60-й минуте, а еще через 3 минуты коуч Юве Маурицио Сарри заменил Роналду на Матеуса Перейру.

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Замена вызвала сильное недовольство у Криштиану: он выразил Сарри свои претензии прямо на поле. Маурицио лишь развел руки в стороны.

После замены Ювентус пропустил еще дважды — от Лукаса Моуры и Гарри Кейна.

Напомним, Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский Ювентус.

Фото: Dreamstime

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