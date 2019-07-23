Керівництво Барселони планує запропонувати новий контракт своїй зірці Ліонелю Мессі.

Керівництво каталонської Барселони має намір пролонгувати контракт з форвардом збірної Аргентини Ліонелем Мессі до 2023 року.

Зі сторони блаугранас перемовини очолить президент клубу Жозеп Бартомеу, а інтереси 32-річного аргентинця представить його батько Хорхе.

В нинішній угоді Мессі з клубом є пункт про продовження контракту на один сезон, але Бартомеу хоче залишити Мессі в команді на чотири сезони. У випадку успішного пролонгування, Мессі до того часу виповниться 36 років.

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Також окрім фінансових умов, президент Барси обіцяє Мессі підсилення складу каталонців, щоб Барселона вперше з 2015 року виграла Лігу чемпіонів.

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