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Факти / Спорт

Російський боксер Максим Дадашев помер від отриманих травм в бою

Російський боксер Максим Дадашев, який перебував у критичному стані після боя проти пуерториканця Сабріеля Матіаса, помер не приходячи до тями.

Максим Дадашев

Російський боксер Максим Дадашев, якого 20 липня госпіталізували після бою з набряком мозку, помер в лікарні.

— Максим помер. Не витримало серце, – заявили в команді боксера.

Після жорстокого нокауту від пуерториканця Сабріеля Матіаса у бою за звання обов’язкового претендента на пояс IBF, Дадашева госпіталізували та ввели у стан медикаментозної коми. В ході операції йому видалили частину черепа.

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Максим Дадашев – 28-річний російський боксер. На професійному ринзі бій проти Матіаса став 14-м для росіянина. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом).

Нагадаємо, помер легендарний австрійський гонщик і триразовий чемпіон Формули-1 Нікі Лауда.

ФотоMaxim MADMAX Dadashev

Джерело: ТАСС

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