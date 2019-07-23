Російський боксер Максим Дадашев, який перебував у критичному стані після боя проти пуерториканця Сабріеля Матіаса, помер не приходячи до тями.

Російський боксер Максим Дадашев, якого 20 липня госпіталізували після бою з набряком мозку, помер в лікарні.

— Максим помер. Не витримало серце, – заявили в команді боксера.

Після жорстокого нокауту від пуерториканця Сабріеля Матіаса у бою за звання обов’язкового претендента на пояс IBF, Дадашева госпіталізували та ввели у стан медикаментозної коми. В ході операції йому видалили частину черепа.

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Максим Дадашев – 28-річний російський боксер. На професійному ринзі бій проти Матіаса став 14-м для росіянина. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом).

Нагадаємо, помер легендарний австрійський гонщик і триразовий чемпіон Формули-1 Нікі Лауда.

Фото: Maxim MADMAX Dadashev