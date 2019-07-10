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Факти / Спорт

Футболістка збірної США відсвяткувала перемогу на ЧС поцілунком з подругою

Футболістка збірної США Келлі О’Хара пристрасно відсвяткувала перемогу у фіналі жіночого чемпіонату світу 2019.

Келли О'Хара

Футболістка збірної США Келлі О’Хара дала волю емоціям після перемоги у фіналі жіночого чемпіонату світу з футболу.

Після фінального свистка дівчина побігла до трибуни з глядачами, де знаходилася її подруга і пристрасно поцілувала.

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Фото поцілунку миттєво стало вірусним, адже О’Хара ніколи не говорила про свою орієнтацію.

Нагадаємо, американки у фіналі ЧС обіграли збірну Нідерландів.

Фото: Kelley O’Hara

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