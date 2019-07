Футболістка збірної США Келлі О’Хара дала волю емоціям після перемоги у фіналі жіночого чемпіонату світу з футболу.

Після фінального свистка дівчина побігла до трибуни з глядачами, де знаходилася її подруга і пристрасно поцілувала.

Дивіться: Капітан збірної США станцювала тверк після перемоги на ЧС-2019

Фото поцілунку миттєво стало вірусним, адже О’Хара ніколи не говорила про свою орієнтацію.

Billie Jean King was the first female athlete to admit to being gay, but only after being outed in a 1981 lawsuit. It hurt her image. Yesterday, after winning the world cup, Kelley O’Hara—who wasn’t previously out—ran to the sideline & kissed her girlfriend. How far we’ve come. pic.twitter.com/E2Bl9gXuXS

— Jill Gutowitz (@jillboard) 8 июля 2019 г.