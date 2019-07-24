Український голкіпер Реала Андрій Лунін похизувався своїми успіхами на тренуванні вершкових.
Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін опублікував відео з тренування в рамках передсезонної підготовки галактикос у США.
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У ролику воротар по черзі відбиває удари зірок Реала – Іско, Каріма Бензема та інших.
Попри хорошу роботу на тренуваннях, Лунін поки не зіграв за Реал у жодному матчі і, скоріш за все, знову піде в оренду.
Нагадаємо, Реал обіграв в серії пенальті Арсенал на International Champions Cup.
Фото: FC Real Madrid
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