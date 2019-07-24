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Факти / Спорт

Лунін показав, як відбиває удари зірок Реалу

Український голкіпер Реала Андрій Лунін похизувався своїми успіхами на тренуванні вершкових.

Андрій Лунін

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін опублікував відео з тренування в рамках передсезонної підготовки галактикос у США.

Читайте: Ми заплатили €100 млн за товстуна! Фани Реала стурбовані формою Азара

У ролику воротар по черзі відбиває удари зірок Реала – Іско, Каріма Бензема та інших.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Попри хорошу роботу на тренуваннях, Лунін поки не зіграв за Реал у жодному матчі і, скоріш за все, знову піде в оренду.

Нагадаємо, Реал обіграв в серії пенальті Арсенал на International Champions Cup.

Фото: FC Real Madrid

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