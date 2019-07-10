Фанати мадридського Реала обурені формою новачка вершкових Едена Азара.

В одному з останніх випусків іспанського видання AS шанувальники мадридського Реала помітили, що голову новачка команди бельгійця Едена Азара прифотошопили до тіла форварда Каріма Бензема.

Читайте: Лунін вирушив з Реалом в передсезонний тур

З цього приводу фанати підняли хвилю обурення довкола фізичної форми гравця. Фанатам не сподобалося вчинок журналу, який спрямований на приховання зайвої ваги бельгійця. Також вони звинуватили Азара у непрофесіоналізмі.

— Ми віддали €100 млн за товстуна? Що ж, клуб йде правильним шляхом, – написав один з фанатів Реала.

OMG, caption this guys AS used Benzema’s body to put Hazard’s head for their cover! Hazard nowadays is getting fat! pic.twitter.com/NxK46gJGt8 — GoalsTV (@goalstv3) 9 июля 2019 г.

We really paid 100 mill for a fat hazard pic.twitter.com/eaI4KkcEYY — RMadridBabe (@RMadridBabe) 9 июля 2019 г.

Ще один користувач запитав, “Як можна стати таким жирним за один місяць? Це виходить за рамки людських можливостей”, а інший зауважив, що це “Типовий Азар, який починає новий сезон з великим животом“. Також користувачі не втрималися від мемів на цю тему.

Ffs how does Hazard even do to become so fat in just 1 month??? That’s beyond human capabilities pic.twitter.com/TcXc5FND3K — lol (@Hazpillian) 8 июля 2019 г.

Нагадаємо, мадридський Реал показав новий комплект гостьовий форми на сезон-2019/20.

Фото: Real Madrid FC