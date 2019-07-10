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Факти / Спорт

Ми заплатили €100 млн за товстуна! Фани Реала стурбовані формою Азара

Фанати мадридського Реала обурені формою новачка вершкових Едена Азара.

Эден Азар

В одному з останніх випусків іспанського видання AS шанувальники мадридського Реала помітили, що голову новачка команди бельгійця Едена Азара прифотошопили до тіла форварда Каріма Бензема.

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З цього приводу фанати підняли хвилю обурення довкола фізичної форми гравця. Фанатам не сподобалося вчинок журналу, який спрямований на приховання зайвої ваги бельгійця. Також вони звинуватили Азара у непрофесіоналізмі.

— Ми віддали €100 млн за товстуна? Що ж, клуб йде правильним шляхом, – написав один з фанатів Реала.

Ще один користувач запитав, “Як можна стати таким жирним за один місяць? Це виходить за рамки людських можливостей”, а інший зауважив, що це “Типовий Азар, який починає новий сезон з великим животом“. Також користувачі не втрималися від мемів на цю тему.

Нагадаємо, мадридський Реал показав новий комплект гостьовий форми на сезон-2019/20.

Фото: Real Madrid FC

Джерело: The Sun

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