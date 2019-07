В одному з останніх випусків іспанського видання AS шанувальники мадридського Реала помітили, що голову новачка команди бельгійця Едена Азара прифотошопили до тіла форварда Каріма Бензема.

З цього приводу фанати підняли хвилю обурення довкола фізичної форми гравця. Фанатам не сподобалося вчинок журналу, який спрямований на приховання зайвої ваги бельгійця. Також вони звинуватили Азара у непрофесіоналізмі.

Ще один користувач запитав, “Як можна стати таким жирним за один місяць? Це виходить за рамки людських можливостей”, а інший зауважив, що це “Типовий Азар, який починає новий сезон з великим животом“. Також користувачі не втрималися від мемів на цю тему.

