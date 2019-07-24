PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

У Росії помер 36-річний боксер Ігнатьєв

Російський боксер Артем Ігнатьєв помер у віці 36 років.

Артем Игнатьев

Російський боксер Артем Ігнатьєв помер у 36-річному віці.

Спортсмен помер 22 липня. Про причини смерті не повідомляється.

Читайте: Російський боксер Максим Дадашев помер від отриманих травм в бою

Ігнатьєв – чемпіон Росії серед юніорів та бронзовий призер національного чемпіонату у вазі до 54 кг. Також у його активі срібло чемпіонату світу з боксу.

Раніше 20-річна гандболістка збірної Росії Катерина Корольова втопилася в Польщі.

Джерело: Федерація боксу Росії

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Російський боксер Максим Дадашев помер від отриманих травм в бою
Не поділили мерця: на Київщині ритуальні служби влаштували стрілянину
Помер легендарний тенісист Пітер МакНамара
Стік кров’ю: у Славутичі жорстоко вбили чоловіка
Помер гендиректор МАГАТЕ Юкія Амано
Історичний момент: Ломаченко про бій проти Кемпбелла
Бій Ломаченко – Кемпбелл затверджено офіційно
Після дня народження. Двох хлопчиків засипало у кар’єрі, один загинув
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка