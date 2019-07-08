Російська гандболістка Катерина Корольова загинула у Польщі у 20-річному віці.

20-річна гандболістка збірної Росії Катерина Корольова загинула у Польщі.

Трагедія сталася після завершення чемпіонату Європи, який проходив у польському місті Старе-Яблонкі.

За попередньою інформацією Корольова втопилася у водоймі міста Старе-Яблонкі.

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Корольова займалася гандболом з 15 років, виступала за клуб Ставропілля та грала за молодіжну збірну Росії.

Нещодавно, на дні озера Комо в Італії знайшли тіло футболістки збірної Швейцарії Флоріани Ісмаїлі.

Джерело: Handball Federation of Russia