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Факти / Спорт

20-річна гандболістка збірної Росії втопилася в Польщі

Російська гандболістка Катерина Корольова загинула у Польщі у 20-річному віці.

Екатерина Королева

20-річна гандболістка збірної Росії Катерина Корольова загинула у Польщі.

Трагедія сталася після завершення чемпіонату Європи, який проходив у польському місті Старе-Яблонкі.

За попередньою інформацією Корольова втопилася у водоймі міста Старе-Яблонкі.

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Корольова займалася гандболом з 15 років, виступала за клуб Ставропілля та грала за молодіжну збірну Росії.

Нещодавно, на дні озера Комо в Італії знайшли тіло футболістки збірної Швейцарії Флоріани Ісмаїлі.

ДжерелоHandball Federation of Russia

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