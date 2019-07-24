Організатори Олімпіади 2020 у Токіо на спеціальній церемонії показали дизайн медалей, якими нагороджуватимуть спортсменів.
Організатори літніх Олімпійських ігор у Токіо на спеціальній церемонії показали дизайн медалей, якими нагороджуватимуть спортсменів.
На кожній з медалей зображена емблема Олімпіади в Токіо сферичної форми з традиційним японським візерунком ітімацу. З усіх боків медаль буде обрамлена тривимірним багатогранним вихором. На зворотному боці зображена давньогрецька богиня Ніка.
Читайте: Аналітики передбачили кількість медалей для України на Олімпіаді 2020
Дизайн розробив японець Дзюньїті Каванісі.
Вага олімпійської нагороди складе приблизно 550 гр. Медалі частково зроблять з утилізованої електроніки (смартфонів та планшетів).
До речі, Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо у зв’язку з черговим допінговим скандалом.
Джерело: Tokyo 2020