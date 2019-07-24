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Факти / Спорт

У Токіо презентували дизайн медалей Олімпійських ігор 2020 року

Організатори Олімпіади 2020 у Токіо на спеціальній церемонії показали дизайн медалей, якими нагороджуватимуть спортсменів.

Медали Олимпийских игр в Токио 2020

Організатори літніх Олімпійських ігор у Токіо на спеціальній церемонії показали дизайн медалей, якими нагороджуватимуть спортсменів.

На кожній з медалей зображена емблема Олімпіади в Токіо сферичної форми з традиційним японським візерунком ітімацу. З усіх боків медаль буде обрамлена тривимірним багатогранним вихором. На зворотному боці зображена давньогрецька богиня Ніка.

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Дизайн розробив японець Дзюньїті Каванісі.

Вага олімпійської нагороди складе приблизно 550 гр. Медалі частково зроблять з утилізованої електроніки (смартфонів та планшетів).

До речі, Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо у зв’язку з черговим допінговим скандалом.

Джерело: Tokyo 2020

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