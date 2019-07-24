Організатори Олімпіади 2020 у Токіо на спеціальній церемонії показали дизайн медалей, якими нагороджуватимуть спортсменів.

Організатори літніх Олімпійських ігор у Токіо на спеціальній церемонії показали дизайн медалей, якими нагороджуватимуть спортсменів.

На кожній з медалей зображена емблема Олімпіади в Токіо сферичної форми з традиційним японським візерунком ітімацу. З усіх боків медаль буде обрамлена тривимірним багатогранним вихором. На зворотному боці зображена давньогрецька богиня Ніка.

Читайте: Аналітики передбачили кількість медалей для України на Олімпіаді 2020

Дизайн розробив японець Дзюньїті Каванісі.

Вага олімпійської нагороди складе приблизно 550 гр. Медалі частково зроблять з утилізованої електроніки (смартфонів та планшетів).

До речі, Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо у зв’язку з черговим допінговим скандалом.

Джерело: Tokyo 2020