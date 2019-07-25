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Факти / Спорт

Чемпіон України зі стрибків у воду помер за загадкових обставин

Відомий стрибун у воду Юрій Шляхов помер у Дніпрі за загадкових обставин.

Умер Юрий Шляхов

У Дніпрі помер 22-разовий чемпіон України зі стрибків у воду Юрій Шляхов. Спортсмену було 36 років.

Обставини смерті наразі невідомі. Тіло Шляхова знайшла в квартирі його мати.

Шляхов народився у 1983 році у Дніпропетровську. У 14 років став чемпіоном України зі стрибків у воду серед дорослих та отримав звання майстра спорту.

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У складі збірної України Шляхов завоював золоті медалі чемпіонату Європи і Кубка європейських чемпіонів. Також брав участь в Олімпійських іграх 2004 і 2008 року.

Раніше російський боксер Максим Дадашев помер від отриманих травм в бою.

Джерело: Апостроф

Фото: Dreamstime

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