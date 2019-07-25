Туринський Ювентус показав новий комплект гостьової форми на сезон-2019/20.

Туринський Ювентус презентував новий комплект гостьової форми на сезон 2019/20.

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Комплект розробив німецький спортивний бренд Adidas. Виїзна форма б’янконері виконана у білому кольорі з червоними вставками. При створенні форми її розробники надихалися міськими спорудами та будівлями, які оточують рідну арену туринців Альянц Арену.





















Ювентус представив гостьову форму у червоно-білих кольорах / 5 фотографий

У презентації взяли участь гравці клубу Міралем П’янич, Емре Джан, Пауло Дібала, Блез Матьюді, Родріго Бентанкур, Криштіану Роналду, Дуглас Коста, Мойзе Кін та інші.

Rompi gli schemi. Cambia le regole.

Vi presentiamo il nuovo away kit by @adidasfootball, disponibile ora! https://t.co/WWlWD7lYZm#DareToCreate pic.twitter.com/iBGBBbVoN1 — JuventusFC (@juventusfc) July 25, 2019

Раніше Ювентус презентував нову домашню форму, в якій буде виступати в сезоні-2019/20.

Фото: Juventus FC