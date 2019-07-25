PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Ювентус представив гостьову форму у червоно-білих кольорах

Туринський Ювентус показав новий комплект гостьової форми на сезон-2019/20.

Форма Ювентуса

Туринський Ювентус презентував новий комплект гостьової форми на сезон 2019/20.

Читайте: Мбаппе презентував виїзний комплект ПСЖ на сезон 2019/20

Комплект розробив німецький спортивний бренд Adidas. Виїзна форма б’янконері виконана у білому кольорі з червоними вставками. При створенні форми її розробники надихалися міськими спорудами та будівлями, які оточують рідну арену туринців Альянц Арену.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Ювентус представив гостьову форму у червоно-білих кольорах / 5 фотографий

У презентації взяли участь гравці клубу Міралем П’янич, Емре Джан, Пауло Дібала, Блез Матьюді, Родріго Бентанкур, Криштіану Роналду, Дуглас Коста, Мойзе Кін та інші.

Раніше Ювентус презентував нову домашню форму, в якій буде виступати в сезоні-2019/20.

Фото: Juventus FC

Джерело: Juventus

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка