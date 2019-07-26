Аргентинський боксер Уго Сантільян помер після травм, отриманих під час бою проти уругвайця Едуардо Абреу.

Аргентинський боксер Уго Сантільян помер після бою з уругвайцем Едуардо Абреу.

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Після бою 23-річного Сантільяна доставили до госпіталю з кров’яним згустком в мозку. Після операції у боксера двічі фіксували зупинку серця та дихання. Врятувати Уго не вдалося, він помер 25 липня.

Поєдинок між Сантільяном та Абреу завершився нічиєю.

Сантільян був чемпіоном Південної та Латинської Америки в суперлегкій вазі за версією WBO.

Раніше від отриманих травм у бою помер російський боксер Максим Дадашев.

Джерело: Clarin