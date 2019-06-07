Збірна України приймала збірну Сербію в матчі третього туру відбору на чемпіонат Європи 2020.

Україна — Сербія – 5:0

Україна: П’ятов, Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Степаненко (Шепелєв, 72), Маліновський, Коноплянка (Коваленко, 76), Зінченко, Циганков, Яремчук (Кравець, 67).

Сербія: Дмитрович, Міленкович, Спаіч, Коларов, Гачінович Льяич (Фейса, 60), Тадич, Максимович, Костич, Йович (Лазович, 72), Прійович (Мітрович, 53).

Голи: Циганков, 26, 28 Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59

Збірна України провела матч проти збірної Сербії в рамках третього туру відбору до Євро 2020. Зустріч пройшла у Львові на Арені Львів і завершилася перемогою синьо-жовтих з рахунком 5:0.

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Рахунок у матчі відкрив Віктор Циганков після пасу від Олександра Караваєва на 26 хвилині зустрічі. Ще через дві хвилини Яремчук обікрав на половині поля суперника Коларова і відпасував на Віктора, який фантастичним ударом з-за меж штрафної оформив дубль у зустрічі.

По перерві третій м’яч у сітку воріт Дмитровича відправив Євген Коноплянка після пасу від Маліновського. Автором четвертого м’яча став Роман Яремчук, який відзначився дебютним голом за національну команду.

Фінальну крапку у матчі поставив Коноплянка, який увійшов у штрафну після паса від Маліновського і розстріляв дальній кут воріт сербської збірної.

Відправивши п’ять м’ячей без відповіді, синьо-жовті завдали білим орлам найбільшої поразки в історії. До цього збірна Сербії не мала більшого відриву ніж у три пропущених гола. Після третього туру збірна України з сімома очками очолює групу B.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу відбору до Євро-2020 Україна — Сербія.

Фото: Ukrainian Association of Football