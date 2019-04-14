Британський автогонщик Mercedes Льюїс Гемілтон виграв Гран-прі Китаю на трасі у Шанхаї.
В Китаї на трасі у Шанхаї завершився третій етап чемпіонату світу Формули-1.
Тріумфував на Гран-прі Китаю британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Другу сходинку посів його партнер по команді — Валттері Боттас. До трійки найкращих також потрапив пілот Ferrari Себастьян Феттель.
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Для конюшні Mercedes — це вже третій поспіль переможний дубль.
Після трьох етапів британець очолив загальний залік, набравши 68 очок. Боттас відстає від партнера на 6 пунктів — 62 очки. На третій позиції у заліку розташувався Ферстаппен.
Wins the landmark 1000th F1 race
Victory for the second Grand Prix in a row
Goes to the top of the championship standings
Not a bad Sunday for @LewisHamilton #ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/84Roskji6q
— Formula 1 (@F1) 14 квітня 2019 р.
Формула-1. Гран-прі Китаю
- 1. Льюїс Хемілтон (Mercedes)
- 2. Валттері Боттас (Mercedes) — +6,552
- 3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — +13,744
- 4. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +27,627
- 5. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +31,276
- 6. П’єр Гаслі (Red Bull) — +1.29,307
- 7. Даніель Ріккардо (Renault Sport F1) — +1 коло
- 8. Серхіо Перес (Racing Point) — +1 коло
- 9. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) — +1 коло
- 10. Александер Албон (Scuderia Toro Rosso) — +1 коло
|Особистий залік
|Кубок конструкторів
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Льюїс Хемілтон
|68
|1.
|Mercedes AMG F1
|130
|2.
|Валттері Боттас
|62
|2.
|Scuderia Ferrari
|73
|3.
|Макс Ферстаппен
|39
|3.
|Red Bull Racing
|52
|4.
|Себастьян Феттель
|37
|4.
|Renault Sport F1
|12
|5.
|Шарль Леклер
|36
|5.
|Alfa Romeo
|12
|6.
|П’єр Гаслі
|13
|6.
|McLaren
|8
|7.
|Кімі Райкконен
|12
|7.
|Haas
|8
|8.
|Ландо Норріс
|8
|8.
|Racing Point
|7
|9.
|Кевін Магнуссен
|8
|9.
|Scuderia Toro Rosso
|4
|10.
|Ніко Хюлькенберг
|6
|10.
|Williams
|0
Четвертий етап Формули-1 — Гран-прі Азербайджана відбудеться 28 квітня на Вуличній трасі Баку.
До речі, син Шумахера дебютував за кермом боліда Ferrari.