В Китаї на трасі у Шанхаї завершився третій етап чемпіонату світу Формули-1.

Тріумфував на Гран-прі Китаю британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Другу сходинку посів його партнер по команді — Валттері Боттас. До трійки найкращих також потрапив пілот Ferrari Себастьян Феттель.

Для конюшні Mercedes — це вже третій поспіль переможний дубль.

Після трьох етапів британець очолив загальний залік, набравши 68 очок. Боттас відстає від партнера на 6 пунктів — 62 очки. На третій позиції у заліку розташувався Ферстаппен.

Wins the landmark 1000th F1 race

Victory for the second Grand Prix in a row

Goes to the top of the championship standings

Not a bad Sunday for @LewisHamilton #ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/84Roskji6q

— Formula 1 (@F1) 14 квітня 2019 р.