Британський автогонщик Mercedes Льюїс Гемілтон виграв Гран-прі Китаю на трасі у Шанхаї.

В Китаї на трасі у Шанхаї завершився третій етап чемпіонату світу Формули-1.

Тріумфував на Гран-прі Китаю британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Другу сходинку посів його партнер по команді — Валттері Боттас. До трійки найкращих також потрапив пілот Ferrari Себастьян Феттель.

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Для конюшні Mercedes — це вже третій поспіль переможний дубль.

Після трьох етапів британець очолив загальний залік, набравши 68 очок. Боттас відстає від партнера на 6 пунктів — 62 очки. На третій позиції у заліку розташувався Ферстаппен.

Wins the landmark 1000th F1 race Victory for the second Grand Prix in a row Goes to the top of the championship standings Not a bad Sunday for @LewisHamilton #ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/84Roskji6q — Formula 1 (@F1) 14 квітня 2019 р.

Формула-1. Гран-прі Китаю

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

2. Валттері Боттас (Mercedes) — +6,552

3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — +13,744

4. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +27,627

5. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +31,276

6. П’єр Гаслі (Red Bull) — +1.29,307

7. Даніель Ріккардо (Renault Sport F1) — +1 коло

8. Серхіо Перес (Racing Point) — +1 коло

9. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) — +1 коло

10. Александер Албон (Scuderia Toro Rosso) — +1 коло

Особистий залік Кубок конструкторів № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Льюїс Хемілтон 68 1. Mercedes AMG F1 130 2. Валттері Боттас 62 2. Scuderia Ferrari 73 3. Макс Ферстаппен 39 3. Red Bull Racing 52 4. Себастьян Феттель 37 4. Renault Sport F1 12 5. Шарль Леклер 36 5. Alfa Romeo 12 6. П’єр Гаслі 13 6. McLaren 8 7. Кімі Райкконен 12 7. Haas 8 8. Ландо Норріс 8 8. Racing Point 7 9. Кевін Магнуссен 8 9. Scuderia Toro Rosso 4 10. Ніко Хюлькенберг 6 10. Williams 0

Четвертий етап Формули-1 — Гран-прі Азербайджана відбудеться 28 квітня на Вуличній трасі Баку.

До речі, син Шумахера дебютував за кермом боліда Ferrari.