У віці 36 років пішла з життя фінська лижниця Моона-Ліійса Ноусіайнен.
Фінська лижниця Моона-Ліійса Ноусіайнен померла у віці 36 років.
Спортсменка померла після тривалої хвороби.
Моона-Ліійса – дворазова переможниця етапів Кубка світу – в спринті та командному спринті. Також вона брала участь в зимових Олімпійських іграх з 2002 по 2018 роки. Останніми змаганнями для Ноусіайнен стали ОІ в Пхенчхані, після яких вона оголосила про завершення кар’єри.
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Її чоловіком був фінський лижник Віллі Ноусіайнен. У 2010 році у них народилася дочка.
Раніше найкращий боксер Аргентини у суперлегкій вазі Уго Сантільян помер після бою.
Джерело: Sweski
Фото: Iltalehti
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