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Факти / Спорт

Фінська лижниця померла у віці 36 років

У віці 36 років пішла з життя фінська лижниця Моона-Ліійса Ноусіайнен.

Моона-Лиийса Ноусиайнен

Фінська лижниця Моона-Ліійса Ноусіайнен померла у віці 36 років.

Спортсменка померла після тривалої хвороби.

Моона-Ліійса – дворазова переможниця етапів Кубка світу – в спринті та командному спринті. Також вона брала участь в зимових Олімпійських іграх з 2002 по 2018 роки. Останніми змаганнями для Ноусіайнен стали ОІ в Пхенчхані, після яких вона оголосила про завершення кар’єри.

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Її чоловіком був фінський лижник Віллі Ноусіайнен. У 2010 році у них народилася дочка.

Раніше найкращий боксер Аргентини у суперлегкій вазі Уго Сантільян помер після бою.

ДжерелоSweski

ФотоIltalehti

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