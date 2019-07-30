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Факти / Спорт

Пранкери “замінували” автівки Мессі та Суареса на парковці аеропорту

У поліцію Барселони надійшов дзвінок про закладені бомби в автомобілях Ліонеля Мессі і Луїса Суареса.

Месси и Суарес

Телефонні терористи повідомили про закладені бомби в автомобілях Луїса Суареса та Ліонеля Мессі.

Автівки футболістів стоять на парковці місцевого аеропорту Ель-Прат, поки гравці знаходяться у відпустці на Ібіці.

Читайте: Суарес шокував своєю формою на Копа Америка і став жертвою насмішок

Служба безпеки аеропорту оперативно відреагувала на повідомлення про загрозу вибуху та перевірила автомобілі Мессі і Суареса.

За підсумками перевірки бомби в машинах не було виявлено. Правоохоронці вже шукають телефонних терористів.

До речі, Мессі та ще три футболіста потрапили на обкладинку PES 2020.

Джерело: Mundo Deportivo

Фото: Dreamstime

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