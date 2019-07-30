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Мессі та ще три футболіста потрапили на обкладинку PES 2020

Konami презентував обкладинку свого футбольного симулятора PES 2020 року.

Месси в игре PES 2020

Японські розробники відеоігор Konami презентували обкладинку футбольного симулятора PES 2020 року.

Читайте: PES 2020: вийшов трейлер гри та обкладинка з легендами Барселони

Обличчями нової гри серії Pro Evolution Soccer стали форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі, вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнабрі, хавбек Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней та півзахисник туринського Ювентуса Міралем П’янич.

В PES 2020 буде два видання — Standart Edition та Legend Edition.

PES 2020 вийде на таких ігрових платформах, як PlayStation 4, Xbox One та PC. Дата виходу – 10 вересня 2019 року.

До речі, трейлер гри FIFA 20 знімали на київському вокзалі.

ФотоeFootball PES

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