Японські розробники відеоігор Konami презентували обкладинку футбольного симулятора PES 2020 року.

Читайте: PES 2020: вийшов трейлер гри та обкладинка з легендами Барселони

Обличчями нової гри серії Pro Evolution Soccer стали форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі, вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнабрі, хавбек Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней та півзахисник туринського Ювентуса Міралем П’янич.

Here it is! The OFFICIAL reveal of our Global cover for #eFootballPES2020, which launches on September 10th! pic.twitter.com/er682J68ku

— eFootball PES (@officialpes) July 30, 2019