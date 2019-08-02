ПСЖ позбавив бразильського форварда Неймара грошової премії в розмірі €5 млн.

Бразильський форвард французького ПСЖ Неймар не отримає грошову премію в розмірі €5 млн.

Справа в тому, що гравець порушив два пункта контракту з парижанами: бонус у розмірі €3 млн виплачується за потрапляння до числа найкращих гравців року The Best за версією ФІФА, а ще €2 млн — за зразкову поведінку. Обидва пункти Неймар не зумів виконати.

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До ПСЖ Неймар перейшов з каталонської Барселони за €222 млн у 2017 році.

Раніше справу Неймара про зґвалтування моделі закрили через відсутність доказів.

Джерело: UOL