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Факти / Спорт

Неймар не потрапив у номінацію The Best – це йому дорого коштувало

ПСЖ позбавив бразильського форварда Неймара грошової премії в розмірі €5 млн.

Неймар

Бразильський форвард французького ПСЖ Неймар не отримає грошову премію в розмірі €5 млн. 

Справа в тому, що гравець порушив два пункта контракту з парижанами: бонус у розмірі €3 млн виплачується за потрапляння до числа найкращих гравців року The Best за версією ФІФА, а ще €2 млн — за зразкову поведінку. Обидва пункти Неймар не зумів виконати.

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До ПСЖ Неймар перейшов з каталонської Барселони за €222 млн у 2017 році.

Раніше справу Неймара про зґвалтування моделі закрили через відсутність доказів.

ДжерелоUOL

Фото: Getty Images

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