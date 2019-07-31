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Салах, Ван Дейк та Мессі серед номінантів на найкращого гравця року від ФІФА

ФІФА опублікувала список претендентів на приз The Best найкращому футболісту 2019 року.

Ван Дейк и Салах

Міжнародна футбольна асоціація оприлюднила шорт-лист номінантів на нагороду Найкращого гравця року.

Читайте: ФІФА оприлюднила шорт-лист номінантів на найкращого тренера року

Цьогоріч до десятки претендентів потрапили:

  • Криштіану Роналду (Ювентус)
  • Френкі де Йонг (Аякс/Барселона)
  • Маттейс де Лігт (Аякс/Ювентус)
  • Гаррі Кейн (Тоттенгем)
  • Еден Азар (Челсі/Реал Мадрид)
  • Садіо Мане (Ліверпуль)
  • Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
  • Ліонель Мессі (Барселона)
  • Мохаммед Салах (Ліверпуль)
  • Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)

Нагороди ФІФА The Best вручать на спеціальній церемонії в оперному театрі Ла Скала в Мілані 23 вересня.

До речі, українець Олександр Зінченко увійшов у топ-10 найдорожчих лівих захисників АПЛ.

Джерело: FIFA

Фото: Getty Images

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