ФІФА опублікувала список претендентів на приз The Best найкращому футболісту 2019 року.
Міжнародна футбольна асоціація оприлюднила шорт-лист номінантів на нагороду Найкращого гравця року.
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Цьогоріч до десятки претендентів потрапили:
- Криштіану Роналду (Ювентус)
- Френкі де Йонг (Аякс/Барселона)
- Маттейс де Лігт (Аякс/Ювентус)
- Гаррі Кейн (Тоттенгем)
- Еден Азар (Челсі/Реал Мадрид)
- Садіо Мане (Ліверпуль)
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
- Ліонель Мессі (Барселона)
- Мохаммед Салах (Ліверпуль)
- Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)
Нагороди ФІФА The Best вручать на спеціальній церемонії в оперному театрі Ла Скала в Мілані 23 вересня.
До речі, українець Олександр Зінченко увійшов у топ-10 найдорожчих лівих захисників АПЛ.