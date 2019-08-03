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Факти / Спорт

ПСЖ обіграв Ренн у матчі за Суперкубок Франції

Парі Сен-Жермен – володар Суперкубка Франції 2019.

ПСЖ Суперкубок Франции

ПСЖ зустрічався з Ренном у матчі за Суперкубок Франції 2019. Зустріч пройшла на стадіоні Лунган-Універсіад Спортс Центр в китайському місті Шеньчжень і завершилася перемогою парижан з рахунком 2:1.

Читайте: Мбаппе презентував виїзний комплект ПСЖ на сезон 2019/20

Рахунок у матчі відкрив хавбек Ренна Адріен Ену на 13-й хвилині. По перерві, на 57-й хвилині Кіліан Мбаппе відновив паритет у грі, а на 73-й хвилині хавбек Анхель Ді Марія приніс підопічним Томаса Тухеля перемогу у грі.

Парі Сен-Жермен став володарем Суперкубка Франції вже вдев’яте в історії.  Нагадаємо, ПСЖ став чемпіоном Франції за підсумками сезону-2018/19. Ренн – володар Кубка країни.

Нагадаємо, ПСЖ оштрафував форварда Неймара на €375 тис.

Фото: Dreamstime

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