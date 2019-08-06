Екс-тренер Мілана Дженнаро Гаттузо може очолити Інтер Маямі.
Італійський фахівець та екс-тренер Мілана Дженнаро Гаттузо може очолити американський Інтер Маямі, який належить колишньому англійському футболісту Девіду Бекхему.
41-річний італієць є основним кандидатом на посаду наставника команди. Якщо Гаттузо очолить Інтер Маямі, то стане першим італійським наставником в MLS.
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Інтер Маямі виступатиме в MLS з сезону 2020/21.
Останнім клубом Гаттузо був Мілан, який він очолював з листопада 2017 року по травень 2019 року.
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