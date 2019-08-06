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Факти / Спорт

Гучні пісні та фаєр-шоу: як фанати Сан-Паулу зустріли Дані Алвеса

Перехід захисника і капітана збірної Бразилії Дані Алвеса в Сан-Паулу спричинив фурор серед вболівальників клубу.

Фанаты Сан-Паулу

Вболівальники бразильського Сан-Паулу гучно зустріли зіркового новачка команди Дані Алвеса.

Кілька сотень вболівальників з прапорами клубу зустрічали футболіста в аеропорту.

Читайте: Футболіст збірної Бразилії став першим, хто завоював 40 командних трофеїв

Для 36-річного захисника фанати команди влаштували шумову підтримку та фаєр-шоу.

 

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Допис, поширений 433 (@433)

До Сан-Паулу Дані Алвес перейшов в статусі вільного агента з французького ПСЖ. У минулому сезоні захисник за парижан забив 3 голи і віддав 8 асистів в 32 матчах у всіх турнірах.

ФотоSão Paulo FC

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