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Факты / Спорт

Громкие песни и фаер-шоу: как фанаты Сан-Паулу встретили Дани Алвеса

Переход защитника и капитана сборной Бразилии Дани Алвеса в Сан-Паулу вызвал фурор среди болельщиков клуба.

Фанаты Сан-Паулу

Болельщики бразильского Сан-Паулу громко встретили звездного новичка команды Дани Алвеса.

Несколько сотен болельщиков с флагами клуба встречали футболиста в аэропорту.

Читайте: Футболист сборной Бразилии стал первым, кто завоевал 40 командных трофеев

Для 36-летнего защитника фанаты команды устроили шумовую поддержку и фаер-шоу.

 

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В Сан-Паулу Дани Алвес перешел в статусе свободного агента из французского ПСЖ. В прошлом сезоне защитник за парижан забил 3 гола и отдал 8 ассистов в 32 матчах во всех турнирах.

Фото: São Paulo FC

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