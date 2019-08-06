Переход защитника и капитана сборной Бразилии Дани Алвеса в Сан-Паулу вызвал фурор среди болельщиков клуба.
Болельщики бразильского Сан-Паулу громко встретили звездного новичка команды Дани Алвеса.
Несколько сотен болельщиков с флагами клуба встречали футболиста в аэропорту.
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Для 36-летнего защитника фанаты команды устроили шумовую поддержку и фаер-шоу.
В Сан-Паулу Дани Алвес перешел в статусе свободного агента из французского ПСЖ. В прошлом сезоне защитник за парижан забил 3 гола и отдал 8 ассистов в 32 матчах во всех турнирах.
Фото: São Paulo FC
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