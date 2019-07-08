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Футболіст збірної Бразилії став першим, хто завоював 40 командних трофеїв

Футболіст збірної Бразилії Дані Алвес оновив світовий рекорд, за кількістю завойованих трофеїв одним гравцем.

Дани Алвес

Захисник збірної Бразилії Дані Алвес став першим футболістом, який завоював 40 командних трофеїв.

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Алвес дев’ять разів вигравав національні чемпіонати, сім разів — національні Кубки та Суперкубки, чотири рази — Суперкубок УЄФА , тричі — Лігу чемпіонів, двічі — Кубок УЄФА та тричі клубний чемпіонат світу. У складі збірної Дані двічі тріумфував на Копа Америка та двічі на Кубку конфедерацій.

Нагадаємо, у фіналі Копа Америка збірна Бразилії обіграла команду Перу.

Фото: Dreamstime

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