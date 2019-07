Захисник збірної Бразилії Дані Алвес став першим футболістом, який завоював 40 командних трофеїв.

Алвес дев’ять разів вигравав національні чемпіонати, сім разів — національні Кубки та Суперкубки, чотири рази — Суперкубок УЄФА , тричі — Лігу чемпіонів, двічі — Кубок УЄФА та тричі клубний чемпіонат світу. У складі збірної Дані двічі тріумфував на Копа Америка та двічі на Кубку конфедерацій.

@DaniAlvesD2 is the first player in history to win 40 trophies.#CopaAmerica pic.twitter.com/XJWM3Tuk6E

— Coral (@Coral) 7 липня 2019 р.