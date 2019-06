Легенда англійського футболу Девід Бекхем відвідав матч жіночого чемпіонату світу з футболу між збірними Англії та Норвегії.

Разом з Девідом з трибун арени спостерігала за матчем його семирічна донька Гарпер. Девід не приховував ніжних почуттів до доньки, а в один з моментів навіть поцілував Гарпер у губи.

David Beckham risks wrath of trolls by kissing daughter Harper at England match https://t.co/nFKhGROcTl pic.twitter.com/PbJ9fIZmtg

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) 27 июня 2019 г.