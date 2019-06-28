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Факти / Спорт

Бекхема розкритикували за поцілунок в губи з 7-річною донькою

Екс-хавбек Манчестер Юнайтед Девід Бекхем на трибуні поцілував в губи свою семирічну доньку Гарпер.

Девид Бекхэм с дочерью

Легенда англійського футболу Девід Бекхем відвідав матч жіночого чемпіонату світу з футболу між збірними Англії та Норвегії.

Разом з Девідом з трибун арени спостерігала за матчем його семирічна донька Гарпер. Девід не приховував ніжних почуттів до доньки, а в один з моментів навіть поцілував Гарпер у губи.

Багато користувачів у соціальних мережах виступили з критикою таких дій колишнього футболіста. “Це жахливо, так не можна поводитися”, – написав один з користувачів Twitter.  “Виглядає дивно. Вам так не здається?”, – додав інший. Однак, були й ті, хто став на захист Девіда.

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Цікаво, що Бекхем не вперше демонструє подібним чином свої почуття до доньки. У листопаді 2018 року англійця вже критикували за імітацію поцілунку з Гарпер на ковзанці.

 

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Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

Матч чвертьфіналу між Норвегією та Англією завершився розгромною перемогою англійок з рахунком 3:0. У півфіналі підопічні Філа Невілла зустрінуться з переможницями пари Франція — США.

Нагадаємо, у травні 2019 року суд позбавив Бекхема водійських прав на півроку.

Фото: Getty Images

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