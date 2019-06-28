Екс-хавбек Манчестер Юнайтед Девід Бекхем на трибуні поцілував в губи свою семирічну доньку Гарпер.

Легенда англійського футболу Девід Бекхем відвідав матч жіночого чемпіонату світу з футболу між збірними Англії та Норвегії.

Разом з Девідом з трибун арени спостерігала за матчем його семирічна донька Гарпер. Девід не приховував ніжних почуттів до доньки, а в один з моментів навіть поцілував Гарпер у губи.

David Beckham risks wrath of trolls by kissing daughter Harper at England match https://t.co/nFKhGROcTl pic.twitter.com/PbJ9fIZmtg — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) 27 июня 2019 г.

Багато користувачів у соціальних мережах виступили з критикою таких дій колишнього футболіста. “Це жахливо, так не можна поводитися”, – написав один з користувачів Twitter. “Виглядає дивно. Вам так не здається?”, – додав інший. Однак, були й ті, хто став на захист Девіда.

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Цікаво, що Бекхем не вперше демонструє подібним чином свої почуття до доньки. У листопаді 2018 року англійця вже критикували за імітацію поцілунку з Гарпер на ковзанці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) 26 Лис 2018 р. о 1:35 PST

Матч чвертьфіналу між Норвегією та Англією завершився розгромною перемогою англійок з рахунком 3:0. У півфіналі підопічні Філа Невілла зустрінуться з переможницями пари Франція — США.

Нагадаємо, у травні 2019 року суд позбавив Бекхема водійських прав на півроку.