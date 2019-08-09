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Реал опублікував заявку команди та дав ігровий номер Луніну

Мадридський Реал на офіційному сайті опублікував заявку команди з ігровими номерами.

Андрей Лунин

Мадридський Реал перед стартом сезону оголосив ігрові номери на сезон-2019/20, які отримали футболісти.

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Свій номер у складі вершковий отримав український голкіпер Реала Андрій Лунін. Він буде грати під 25-м номером.

Зірковий новачок команди Еден Азар буде виступати під 7-м номером, а Маріано Діасу, який грав минулий сезоні з сімкою на спині, дістався 27-м номер.

Хавбек Хамес Родрігес, який може перейти в мадридський Атлетіко або італійський Наполі, внесений у заявку під 16-м номером. Також в заявці є Гарет Бейл під 11-м.

Нагадаємо, головний тренер Реала Зінедін Зідан оцінив гру Андрія Луніна у матчі проти Фенербахче на турнірі Audi Cup.

Фото: FC Real Madrid

Джерело: FC Real Madrid

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