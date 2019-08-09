Видання 12up опублікувало рейтинг відомих боксерів, які перемагали на Олімпійських іграх.

Чемпіон світу за версіями WBO та WBA Василь Ломаченко та колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко увійшли до рейтингу найкращих боксерів, які перемагали на Олімпійських іграх.

Рейтинг топ-7 склало видання 12up. Лідером рейтингу став легендарний американський боксер Мохаммед Алі (ОІ-1960), слідом за ним розташувався його не менш легендарний співвітчизник Джо Фрейзер (ОІ-1964). Замикає трійку лідерів українець Володимир Кличко, який виграв золото на ОІ-96 в Атланті.

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П’яту сходинку посів Василь Ломаченко, який є дворазовим олімпійським чемпіоном у 2008 році в Пекіні та у 2012 у Лондоні. Ломаченко поступився четвертою сходинкою американцю Джорджу Форману (ОІ-1968).

На шостому місці ще один представник США Андре Ворд (ОІ-2004), а замикає рейтинг британець Ентоні Джошуа (ОІ-2012).

До речі, Ломаченко залишається найкращим боксером світу у рейтингу The Ring.

Джерело: 12up

Фото: LOMA