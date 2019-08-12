Колишня чемпіонка світу у найлегшій вазі Ава Найт вирішила перейти в ММА.
Екс-чемпіонка світу в найлегшій вазі Ава Найт (18-2-5) вирішила перейти в ММА.
Американка вже підписала контракт з американською спортивною організацією Bellator, яка проводить бої зі змішаних єдиноборств.
Дебют Найт в ММА запланований на турнірі Bellator 228, який відбудеться 28 жовтня, в Інглвуді (США). Першою суперницею Ави стане Шеннон Гофарі (3-3).
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Найт відома під прізвиськом Леді бокса, яке вона отримала від свого тренера Джо Родрігеса.
За свою 12-річну професійну кар’єру Найт завоювала пояси WBC, IBF і IFBA. Також Найт стала першою американською жінкою, яка виграла діамантовий пояс WBC.
До речі, співак Джастін Бібер викликав на поєдинок в октагоні актора Тома Круза і чекає реакції керівництва UFC.
Джерело: MMA Fighting
Фото: AVA KNIGHT