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Факти / Спорт

Джастін Бібер викликав Тома Круза на бій в ММА. МакГрегор готовий його організувати

Співак Джастін Бібер викликав на поєдинок в октагоні актора Тома Круза і чекає реакції керівництва UFC.

Джастин Бибер Том Круз

Канадський співак Джастін Бібер викликав на бій в октагоні голівудського актора Тома Круза, тегнувши у Twitter боса UFC Дейну Вайта.

— Я хочу викликати Тома Круза на бій в октагоні. Том, якщо відмовишся, це буде означати, що ти боїшся. Тобі доведеться жити з цим. Хто проведе бій? Дейна Уайт? – написав Джастін у соцмережі.

Запис Бібера одразу ж ретвітнув ірландський боєць Конор МакГрегор, запропонувавши свої послуги в організації поєдинку.

— Якщо Том Круз достатньо мужній, щоб прийняти виклик, бій проведе McGregor Sports and Entertainment. Чи має Круз яйця, щоб битися як в фільмах? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, – зазначив Конор.

Президент UFC поки не відповів у соцмережі на звернення Бібера та МакГрегора.

Читайте: МакГрегор анонсував свій наступний бій в октагоні

Наприкінці березня зі схожою заявою вже виступав Конор МакГрегор. Ірландець викликав на бій голівудського актора Марка Волберга, назвавши того “актрисою” і закликав поставити на бій усі свої акції UFC, якими він володіє.

Нещодавно, Ед Ширан і Джастін Бібер опублікували нову спільну пісню під назвою I Don’t Care.

Фото: Dreamstime

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