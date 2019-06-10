Співак Джастін Бібер викликав на поєдинок в октагоні актора Тома Круза і чекає реакції керівництва UFC.

Канадський співак Джастін Бібер викликав на бій в октагоні голівудського актора Тома Круза, тегнувши у Twitter боса UFC Дейну Вайта.

— Я хочу викликати Тома Круза на бій в октагоні. Том, якщо відмовишся, це буде означати, що ти боїшся. Тобі доведеться жити з цим. Хто проведе бій? Дейна Уайт? – написав Джастін у соцмережі.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) 10 июня 2019 г.

Запис Бібера одразу ж ретвітнув ірландський боєць Конор МакГрегор, запропонувавши свої послуги в організації поєдинку.

— Якщо Том Круз достатньо мужній, щоб прийняти виклик, бій проведе McGregor Sports and Entertainment. Чи має Круз яйця, щоб битися як в фільмах? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, – зазначив Конор.

If Tom Cruise is man enough to accept this challenge,

McGregor Sports and Entertainment will host the bout.

Does Cruise have the sprouts to fight, like he does in the movies?

Stay tuned to find out! https://t.co/TxsH9KUyFg — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 июня 2019 г.

Президент UFC поки не відповів у соцмережі на звернення Бібера та МакГрегора.

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Наприкінці березня зі схожою заявою вже виступав Конор МакГрегор. Ірландець викликав на бій голівудського актора Марка Волберга, назвавши того “актрисою” і закликав поставити на бій усі свої акції UFC, якими він володіє.

Нещодавно, Ед Ширан і Джастін Бібер опублікували нову спільну пісню під назвою I Don’t Care.