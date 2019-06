Канадський співак Джастін Бібер викликав на бій в октагоні голівудського актора Тома Круза, тегнувши у Twitter боса UFC Дейну Вайта.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?

