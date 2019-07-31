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Факти / Спорт

Усик назвав найкращого боксера світу у суперваговиках

Український боксер Олександр Усик назвав кривдника Володимира Кличка найкращим боксером світу у суперважкій вазі.

Александр Усик

Екс-абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик назвав британця Тайсона Ф’юрі найкращим боксером світу у суперважкій вазі.

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За словами українця, бій з британцем може стати найскладнішим випробуванням у його кар’єрі в супертяжах.

— Хто найкращий просто зараз? Я думаю, це Тасон Ф’юрі. Це моя думка. Мені подобається, як він веде бій, як боксує. Ф’юрі буде найбільшим випробуванням в суперважкій вазі, – сказав Усик.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Усик проведе дебютний бій у суперважкій вазі проти камерунського боксера Карлоса Такама.

Раніше Усик очолив рейтинг WBO в суперважкій вазі, покинувши рейтинг у важкій вазі.

ДжерелоvRinge

Фото: Dreamstime

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