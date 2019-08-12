PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

ПСЖ розгромив Нім у першому турі Ліги 1

Парі Сен-Жермен з перемоги розпочав сезон-2019/20 у чемпіонаті Франції.

ПСЖ - Ним - 1 тур Лиги 1

Парі Сен-Жермен приймав Нім у першому турі Ліги 1. Зустріч пройшла на стадіоні Парк де Пренс у Парижі і завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 3:0.

Читайте: Мбаппе презентував виїзний комплект ПСЖ на сезон 2019/20

Рахунок у матчі відкрив Едінсон Кавані, реалізувавши на 24-й хвилині пенальті. По перерві перевагу парижан подвоїв Кіліан Мбаппе, якому асистував Хуан Бернат. Крапку у матчі поставив Анхель Ді Марія, якому асистував Мбаппе.

У другому турі ПСЖ зустрінеться з Ренном, а Нім прийме вдома Ніццу.

Раніше ПСЖ обіграв Ренн у матчі за Суперкубок Франції.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка