Парі Сен-Жермен з перемоги розпочав сезон-2019/20 у чемпіонаті Франції.
Парі Сен-Жермен приймав Нім у першому турі Ліги 1. Зустріч пройшла на стадіоні Парк де Пренс у Парижі і завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 3:0.
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Рахунок у матчі відкрив Едінсон Кавані, реалізувавши на 24-й хвилині пенальті. По перерві перевагу парижан подвоїв Кіліан Мбаппе, якому асистував Хуан Бернат. Крапку у матчі поставив Анхель Ді Марія, якому асистував Мбаппе.
У другому турі ПСЖ зустрінеться з Ренном, а Нім прийме вдома Ніццу.
Раніше ПСЖ обіграв Ренн у матчі за Суперкубок Франції.
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