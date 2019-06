Один з найзворушливіших моментів сезону відбувся в НХЛ у лютому 2019 року, коли воротар Монреаль Канадієнс Кері Прайс зустрівся з 11-річним Андерсоном Вайтхедом, в якого в листопаді 2018 року матір померла від раку.

Хоча хлопчик родом з Онтаріо, проте є палким фанатом Монреалю. Перед смертю його мама вірила, що їй вдасться зводити свого сина на хокей та познайомити з кумиром.

Читайте: Австралієць попросив студентів не шуміти в потязі. Виявилося, що це зірки МЮ

В клубі дізналися про цю історію у лютому 2019 року та організували зустріч Андерсона з Кері. Хлопчик прийшов на тренування Канадієнс та познайомився з улюбленим голкіпером, який розписався на светрі та подарував ключку.

This is everything — this young fan, Anderson, met his idol @CP0031, after his mother passed away due to cancer. She had promised him that she would do everything in her power to help the two meet and it happened. This right here is hockey. #OurGreatGame

(FB/ Tammy Whitehead) pic.twitter.com/ww6jLM2yoF

— NHL (@NHL) 1 марта 2019 г.