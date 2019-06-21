Під час вручення NHL Awards 2019 хокейний клуб Монреаль влаштував зустріч 11-річному хлопчику, в якого померла мати, з його кумиром Керрі Прайсом.

Один з найзворушливіших моментів сезону відбувся в НХЛ у лютому 2019 року, коли воротар Монреаль Канадієнс Кері Прайс зустрівся з 11-річним Андерсоном Вайтхедом, в якого в листопаді 2018 року матір померла від раку.

Хоча хлопчик родом з Онтаріо, проте є палким фанатом Монреалю. Перед смертю його мама вірила, що їй вдасться зводити свого сина на хокей та познайомити з кумиром.

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В клубі дізналися про цю історію у лютому 2019 року та організували зустріч Андерсона з Кері. Хлопчик прийшов на тренування Канадієнс та познайомився з улюбленим голкіпером, який розписався на светрі та подарував ключку.

This is everything — this young fan, Anderson, met his idol @CP0031, after his mother passed away due to cancer. She had promised him that she would do everything in her power to help the two meet and it happened. This right here is hockey. #OurGreatGame (FB/ Tammy Whitehead) pic.twitter.com/ww6jLM2yoF — NHL (@NHL) 1 марта 2019 г.

Пізніше Національна хокейна ліга запросила хлопчика відвідати щорічну премію NHL Awards 2019, яка відбулася у Лас-Вегасі.

Андерсона викликали на сцену для спеціального повідомлення від Прайса, “який не може відвідати церемонію”. Однак, після того, як відеоповідомлення хокеїста завершилося, Прайс вийшов на сцену з футболкою Монреаля. Хлопчик не зміг стримати сліз, а весь зал аплодував стоячи.

Також Кевін запросив Андерсона на Матч усіх зірок НХЛ, який відбудеться наступного року у Сент-Луїсі.

Нагадаємо, Сент-Луїс Блюз вперше в історії став володарем Кубка Стенлі, обігравши у сьомому матчі фінальної серії НХЛ Бостон Брюїнз з рахунком 4:1.

Источник: Today