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Факти / Спорт

Гравці влаштували сюрприз для хлопчика, чия матір померла від раку

Під час вручення NHL Awards 2019 хокейний клуб Монреаль влаштував зустріч 11-річному хлопчику, в якого померла мати, з його кумиром Керрі Прайсом.

НХЛ Андерсон Уайтхед и Кэри Прайс

Один з найзворушливіших моментів сезону відбувся в НХЛ у лютому 2019 року, коли воротар Монреаль Канадієнс Кері Прайс зустрівся з 11-річним Андерсоном Вайтхедом, в якого в листопаді 2018 року матір померла від раку.

Хоча хлопчик родом з Онтаріо, проте є палким фанатом Монреалю. Перед смертю його мама вірила, що їй вдасться зводити свого сина на хокей та познайомити з кумиром.

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В клубі дізналися про цю історію у лютому 2019 року та організували зустріч Андерсона з Кері. Хлопчик прийшов на тренування Канадієнс та познайомився з улюбленим голкіпером, який розписався на светрі та подарував ключку.

Пізніше Національна хокейна ліга запросила хлопчика відвідати щорічну премію NHL Awards 2019, яка відбулася у Лас-Вегасі.

Андерсона викликали на сцену для спеціального повідомлення від Прайса, “який не може відвідати церемонію”. Однак, після того, як відеоповідомлення хокеїста завершилося, Прайс вийшов на сцену з футболкою Монреаля. Хлопчик не зміг стримати сліз, а весь зал аплодував стоячи.

Також Кевін запросив Андерсона на Матч усіх зірок НХЛ, який відбудеться наступного року у Сент-Луїсі.

Нагадаємо, Сент-Луїс Блюз вперше в історії став володарем Кубка Стенлі, обігравши у сьомому матчі фінальної серії НХЛ Бостон Брюїнз з рахунком 4:1.

ИсточникToday

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