Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор відзначився черговою скандальною витівкою в одному з пабів Дубліна.

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор у дублінському пабі The Marble Arch Pub побив літнього чоловіка.

Макгрегор зайшов до закладу і вирішив пригостити своїм віскі Proper 12 всіх відвідувачів пабу.

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Однак один літній чоловік за барною стійкою відмовився. Конор поставив перед ним чарку двічі, але чоловік відмовився пити віскі, тоді МакГрегор вдарив його по обличчю.

Двоє чоловіків одразу відтягнули спортсмена та вивели з пабу.

Інцидент стався ще 6 квітня цього року, але про нього стало відомо лише зараз. Також невідомо чи були пред’явлені Конору звинувачення.

До речі, віскі Конора МакГрегора з моменту продажу було продано на суму в $1 млрд.

Фото: Conor McGregor Official