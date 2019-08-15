Маріуполь поступився у матчі-відповіді нідерландському АЗ і завершив виступи у Лізі Європи.

АЗ – Маріуполь – 4:0 (4:0)

АЗ: Бізот, Свенссон, Влаар (Хацідіакос, 80), Вюйтенс (Класі, 75), Вайндал, Мідтшо, Коопмейнерс, Ауеян, Стенгс, Боаду (Дрейф, 69), Ідріссі.

Маріуполь: Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворський, Биков (Корнієнко, 46), Танковский, Федорчук, Чурко (Топалов, 69), Мішньов (Кащук, 83), Кирюханцев, Вакула.

Голи: Стенгс, 20 Ауеян, 44, Вейтенс, 62, Яворський, (авт. г.) 90

Маріуполь зустрічався з нідерландським АЗ в рамках матчу-відповіді третього раунду Ліги Європи. Зустріч пройшла в Гаазі на стадіоні Карл Джинс і завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 4:0.

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Рахунок у матчі відкрив Стенгс на 20-й хвилині. Подвоїв перевагу АЗ Аувеян за хвилину до завершення першого тайму. По перерві Вюйтенс довів рахунок до розгромного, а на 90-й хвилині Яворський зрізав м’яч у свої ворота і поставив крапку у матчі.

Таким чином, Маріуполь першим з українських клубів припиняє боротьбу у єврокубках.

Нагадаємо, у першому матчі Маріуполь розписав з АЗ нічию.