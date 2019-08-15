Луганська Зоря пробилася до плей-оф раунду кваліфікації Ліги Європи.
Зоря — ЦСКА Софія – 1:0 (2:1)
Зоря: Шевченко, Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна (Чеберко, 4), Михайличенко, Кочергін, Іванисеня, Юрченко (Ледньов, 46), Хомченовський, Будківський, Русин.
ЦСКА Софія: Черняускас, Занєв, Томас, Альбентоса, Жеферсон (Ватт, 87), Малинов (Фаббріні, 82), Бікеле, Турітсов, Евандро (Мітков, 56), Родрігеш, Соу.
Голи: Русин, 89
Вилучення: Русин, 90
Луганська Зоря приймала болгарський ЦСКА в рамках матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Зустріч пройшла у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена і завершилася мінімальною перемогою підопічних Віктора Скрипника з рахунком 1:0.
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Єдиний гол у зустрічі забив Назарій Русин на 89-й хвилині, але вже через одну хвилину українець отримав другу жовту і покинув поле.
За підсумками двох матчів луганська Зоря проходить до плей-оф раунду кваліфікації Ліги Європи. За вихід до групового етапу луганчани посперечаються з переможцем пари Люцерн – Еспаньол.
Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Брюгге та вилетіло з Ліги чемпіонів.
Фото: FC Zorya Luhansk