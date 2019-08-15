Мариуполь уступил в ответном матче нидерландскому АЗ и завершил выступления в Лиге Европы.

АЗ – Мариуполь – 4:0 (4:0)

АЗ: Бизот, Свенссон, Влаар (Хацидиакос, 80), Вейтенс (Класи, 75), Вайндал, Мидтшо, Коопмейнерс, Ауэян, Стенгс, Боаду (Дрейф, 69), Идрисси.

Мариуполь: Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков (Корниенко, 46), Танковский, Федорчук, Чурко (Топалов, 69), Мишнев (Кащук, 83), Кирюханцев, Вакула.

Голы: Стенгс, 20 Ауэян, 44, Вейтенс, 62, Яворский, 90

Мариуполь встречался с нидерландским АЗ в рамках ответного матча третьего раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Гааге на стадионе Карл Джинс и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

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Счет в матче открыл Стенгс на 20-й минуте. Удвоил преимущество АЗ Аувеян за минуту до окончания первого тайма. После перерыва Вюйтенс довел счет до разгромного, а на 90-й минуте Яворский срезал мяч в свои ворота и поставил точку в матче.

Таким образом, Мариуполь первым из украинских клубов прекращает борьбу в еврокубках.

Напомним, в первом матче Мариуполь расписал с АЗ ничью.