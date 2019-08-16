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Факти / Спорт

Світоліна на другому турнірі поспіль поступилася Кенін

Українка Еліна Світоліна зачохлила ракетку на тенісному турнірі у Цинциннаті.

Элина Свитолина

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти до чвертьфіналу тенісного турніру WTA серії Premier 5 у Цинциннаті.

У двох сетах Світоліна поступилася американці Софії Кенін з рахунком 3:6, 6:7 (3:7).

Читайте: Світоліна у топ-10 найбагатших спортсменок за версією Forbes

Матч тривав 1 годину та 53 хвилини.

Минулого тижня Кенін не дозволила Світоліній подолати бар’єр чвертьфіналу на турнірі у Торонто.

Нагадаємо, у другому колі у Цинциннаті Світоліна легко впоралася з бельгійкою Мертенс.

Фото: Dreamstime

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