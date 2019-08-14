Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно подолала бар’єр другого кола тенісного турніру у Цинциннаті.

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла бельгійку Елісу Мертенс у другому колі тенісного турніру WTA серії Premier 5 у Цинциннаті.

Українка здолала свою опонентку у двох сетах з рахунком 6:4, 6:1. Матч тривав 1 годину та 13 хвилин.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з переможницею пари Софія Кенін – Заріна Діяс.

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Призовий фонд турніру у Цинциннаті складає $2,944,486.

Перемога над Мертенс дозволить Еліні піднятися на 5-ту сходинку в оновленому рейтингу WTA.

Нагадаємо, Даяна Ястремська обіграла Возняцкі у першому колі Цинциннаті.