Журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменок світу.

Авторитетний журнал Forbes опублікував рейтинг найвисокооплачуваніших спортсменок світу в період з 1 червня 2018 року по 1 червня 2019 року.

Топ-10 рейтингу представляють виключно тенісистки, серед яких і перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона посіла дев’яту сходинку рейтингу. За рік Світоліна заробила $6,1 млн, з яких $1,5 млн вона отримала від реклами, а інша частина – призові.

Читайте: Forbes назвав найцінніший клуб світу – і це не Барселона чи Реал

Перша сходинка рейтингу за американською тенісисткою Сереною Вільямс ($29,2 млн), друге місце посіла японка Наомі Осака ($24,3 млн), третє — представниця Німеччини Анжелік Кербер ($11,8 млн).

Топ-10 найвисокооплачуваніших спортсменок за версією Forbes:

1. Серена Вільямс – $29,2 млн

2. Наомі Осака – $24,3 млн

3. Анжелік Кербер – $11,8 млн

4. Сімона Халеп – $10,2 млн

5. Слоан Стівенс – $9,6 млн

6. Каролін Возняцкі – $7,5 млн

7. Марія Шарапова – $7 млн

8. Кароліна Плішкова – $6,3 млн

9. Еліна Світоліна – $6,1 млн

10. Венус Вільямс – $5,9 млн

У топ-15 рейтингу також знаходиться футболістка збірної США Алекс Морган ($5,5 млн), індійська бадбінтоністка Пусарла Венката Сіндху ($5 млн), тенісистка Медісон Кіз ($3 млн) та гольфістка з Таїланду Арія Джутанугарн ($2 млн).

Нагадаємо, на турнірі в Сан-Хосе Світоліна розгромила найсильнішу росіянку.

Джерело: Forbes