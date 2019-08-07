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Світоліна у топ-10 найбагатших спортсменок за версією Forbes

Журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменок світу.

Элина Свитолина в рейтинге Forbes

Авторитетний журнал Forbes опублікував рейтинг найвисокооплачуваніших спортсменок світу в період з 1 червня 2018 року по 1 червня 2019 року.

Топ-10 рейтингу представляють виключно тенісистки, серед яких і перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона посіла дев’яту сходинку рейтингу. За рік Світоліна заробила $6,1 млн, з яких $1,5 млн вона отримала від реклами, а інша частина – призові.

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Перша сходинка рейтингу за американською тенісисткою Сереною Вільямс ($29,2 млн), друге місце посіла японка Наомі Осака ($24,3 млн), третє — представниця Німеччини Анжелік Кербер ($11,8 млн).

Топ-10 найвисокооплачуваніших спортсменок за версією Forbes:

  • 1. Серена Вільямс – $29,2 млн
  • 2. Наомі Осака – $24,3 млн
  • 3. Анжелік Кербер – $11,8 млн
  • 4. Сімона Халеп – $10,2 млн
  • 5. Слоан Стівенс – $9,6 млн
  • 6. Каролін Возняцкі – $7,5 млн
  • 7. Марія Шарапова – $7 млн
  • 8. Кароліна Плішкова – $6,3 млн
  • 9. Еліна Світоліна – $6,1 млн
  • 10. Венус Вільямс – $5,9 млн

У топ-15 рейтингу також знаходиться футболістка збірної США Алекс Морган ($5,5 млн), індійська бадбінтоністка Пусарла Венката Сіндху ($5 млн), тенісистка Медісон Кіз ($3 млн) та гольфістка з Таїланду Арія Джутанугарн ($2 млн).

Нагадаємо, на турнірі в Сан-Хосе Світоліна розгромила найсильнішу росіянку.

ДжерелоForbes

Фото: Dreamstime

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