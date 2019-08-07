Журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменок світу.
Авторитетний журнал Forbes опублікував рейтинг найвисокооплачуваніших спортсменок світу в період з 1 червня 2018 року по 1 червня 2019 року.
Топ-10 рейтингу представляють виключно тенісистки, серед яких і перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона посіла дев’яту сходинку рейтингу. За рік Світоліна заробила $6,1 млн, з яких $1,5 млн вона отримала від реклами, а інша частина – призові.
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Перша сходинка рейтингу за американською тенісисткою Сереною Вільямс ($29,2 млн), друге місце посіла японка Наомі Осака ($24,3 млн), третє — представниця Німеччини Анжелік Кербер ($11,8 млн).
Топ-10 найвисокооплачуваніших спортсменок за версією Forbes:
- 1. Серена Вільямс – $29,2 млн
- 2. Наомі Осака – $24,3 млн
- 3. Анжелік Кербер – $11,8 млн
- 4. Сімона Халеп – $10,2 млн
- 5. Слоан Стівенс – $9,6 млн
- 6. Каролін Возняцкі – $7,5 млн
- 7. Марія Шарапова – $7 млн
- 8. Кароліна Плішкова – $6,3 млн
- 9. Еліна Світоліна – $6,1 млн
- 10. Венус Вільямс – $5,9 млн
У топ-15 рейтингу також знаходиться футболістка збірної США Алекс Морган ($5,5 млн), індійська бадбінтоністка Пусарла Венката Сіндху ($5 млн), тенісистка Медісон Кіз ($3 млн) та гольфістка з Таїланду Арія Джутанугарн ($2 млн).
Нагадаємо, на турнірі в Сан-Хосе Світоліна розгромила найсильнішу росіянку.
Джерело: Forbes