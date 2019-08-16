Іспанський тенісист Рафаель Надаль одружується зі своєю подругою Марією Францискою Перело після 14 років стосунків.

Багаторазовий переможець турнірів серії Grand Slam Рафаель Надаль та його наречена Марія Франциска Перело назвали дату і місце свого весілля.

Подія відбудеться 19 жовтня на Мальорці в місті Пуерто-Польенса. Місцем проведення урочистої церемонії пара обрала маєток Ла-Форталеза, де знімався серіал від BBC Нічний адміністратор.

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Серед гостей церемонії буде чимало спортсменів, зокрема іспанські тенісисти Фелісіано Лопес і Фернандо Вердаско. Весілля також пообіцяв відвідати і колишній король Іспанії Хуан Карлос, з яким Надаль підтримує добрі стосунки.

Відомо, що наречена вже вибрала дизайн сукні, але він поки тримається в суворій таємниці. Весільний костюм Надаля також практично готовий.

Нагадаємо, про весілля Рафаеля Надаля стало відомо у січні цього року.

Джерело: El Pais

Фото: Maria Francisca Perelló