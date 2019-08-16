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Факти / Спорт

Весілля Надаля пройде у маєтку, де знімали серіал Нічний адміністратор

Іспанський тенісист Рафаель Надаль одружується зі своєю подругою Марією Францискою Перело після 14 років стосунків.

Рафаэль Надаль и Мария Франциска Перельяь

Багаторазовий переможець турнірів серії Grand Slam Рафаель Надаль та його наречена Марія Франциска Перело назвали дату і місце свого весілля.

Подія відбудеться 19 жовтня на Мальорці в місті Пуерто-Польенса. Місцем проведення урочистої церемонії пара обрала маєток Ла-Форталеза, де знімався серіал від BBC Нічний адміністратор.

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Серед гостей церемонії буде чимало спортсменів, зокрема іспанські тенісисти Фелісіано Лопес і Фернандо Вердаско. Весілля також пообіцяв відвідати і колишній король Іспанії Хуан Карлос, з яким Надаль підтримує добрі стосунки.

Відомо, що наречена вже вибрала дизайн сукні, але він поки тримається в суворій таємниці. Весільний костюм Надаля також практично готовий.

Нагадаємо, про весілля Рафаеля Надаля стало відомо у січні цього року.

ДжерелоEl Pais

ФотоMaria Francisca Perelló

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