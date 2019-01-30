Друга ракетка світу Рафаель Надаль та його подруга Хіска Марія Перелло одружуються після 14 років відносин.

Фіналіст Australian Open-2019 та 17-разовий переможець турнірів Grand Slam Рафаель Надаль та його подруга Хіска Марія Перелло одружуються.

Про це повідомляє видання Hola.

Весілля відбудеться осінню 2019 року на батьківщині тенісиста на острові Мальорка.

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Пара, яка знаходиться у стосунках вже 14 років таємно обручилася ще в травні минулого року у Римі.

— Я люблю дітей, і у мене є намір щодо створення сім’ї. Раніше я думав, що в цьому віці вже буду на пенсії і мати дітей, але ситуація складається інакше, — сказав Надаль.

En ¡HOLA!, Rafa Nadal y Mery se casan. ¡Descubre todos los detalles en la revista de esta semana! https://t.co/BcP6F1aa5u pic.twitter.com/dJBdzRuGUX — Revista ¡HOLA! (@hola) 30 января 2019 г.

Нагадаємо, у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії Рафаель Надаль поступився у трьох сетах сербу Новаку Джоковичу.

Фото: Maria Francisca Perelló.