Манчестер Сіті встановив цінник на вінгера команди Лероя Сане, на якого претендує мюнхенська Баварія.
Манчестер Сіті готовий відпустити вінгера збірної Німеччини Лероя Сане в мюнхенську Баварію.
Містяни хочуть виручити від трансферу гравця суму в €150 – €160 млн. При цьому Сіті не хоче продавати Сане, але готовий до угоди, якщо гравець сам виявить бажання покинути клуб, чого поки не відбулося.
Мюнхенці вже робили офіційну пропозицію містянам у розмірі €80 млн, яку Сіті відхилив.
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Трансферна вартість Сане на Transfermarkt становить €100 млн.
Раніше німецький захисник Матс Хуммельс повернувся в дортмундську Борусію.
Джерело: Manchester Evening News
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