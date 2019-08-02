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Факти / Спорт

Манчестер Сіті вимагає від Баварії за Сане €150 млн

Манчестер Сіті встановив цінник на вінгера команди Лероя Сане, на якого претендує мюнхенська Баварія.

Лерой Сане

Манчестер Сіті готовий відпустити вінгера збірної Німеччини Лероя Сане в мюнхенську Баварію.

Містяни хочуть виручити від трансферу гравця суму в €150 – €160 млн. При цьому Сіті не хоче продавати Сане, але готовий до угоди, якщо гравець сам виявить бажання покинути клуб, чого поки не відбулося.

Мюнхенці вже робили офіційну пропозицію містянам у розмірі €80 млн, яку Сіті відхилив.

Читайте: Манчестер Сіті презентував ретроформу, в якій зіграє у Суперкубку

Трансферна вартість Сане на Transfermarkt становить €100 млн.

Раніше німецький захисник Матс Хуммельс повернувся в дортмундську Борусію.

Джерело: Manchester Evening News

Джерело: Kicker

Фото: Dreamstime

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