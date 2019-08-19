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Факти / Спорт

Ренн здобув вольову перемогу над ПСЖ

У другому турі французького чемпіонату Ренн завдав сенсаційної поразки ПСЖ.

Ренн ФК

Ренн приймав ПСЖ у другому турі французької Ліги 1. Зустріч пройшла на стадіоні Роазон Парк і завершилася вольовою перемогою господарів з рахунком 2:1.

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Рахунок у матчі відкрив Едінсон Кавані на 36-й хвилині. Ще до перерви М’Байє Ньянг після пасу від Хамарі Траоре встановив паритет у грі. На 48-й хвилині Ромен Дель Кастильо точним ударом відправив кулястого у сітку воріт Альфонса Ареоли.

Після двох турів Ренн має 6 очок у таблиці, у ПСЖ – 3.

У наступному турі ПСЖ прийме вдома Тулузу, а Ренн вирушить в гості до Страсбурга.

Нагадаємо, ПСЖ розгромив Нім у першому турі Ліги 1.

ФотоStade Rennais F.C.

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