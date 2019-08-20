PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Наставник Ювентуса Саррі пропустить старт Серії А через хворобу

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі пропустить старт Серії А через пневмонію.

Маурицио Сарри

Офіційний сайт туринського Ювентуса повідомив, що Мауріціо Саррі змушений пропустити старт сезону в Серії А.

У 60-річного спеціаліста аналізи виявили пневмонію.

Читайте: 60 цигарок на день! Наставник Ювентуса прокоментував свою тютюнову залежність

Саррі призначили спеціальну терапію, тому найближчим часом він не зможе тренувати команду. Тренер дозволив клубу інформувати ЗМІ про стан свого здоров’я.

В першому турі Серії А Ювентус на виїзді зустрінеться з Пармою. Матч запланований на 24 серпня.

Нагадаємо, Саррі очолив Ювентус у літнє міжсезоння змінивши на посту Массіміліано Аллегрі.

Джерело: Juventus

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

PornHub засипав подарунками одноклубника Маліновського
Кольору морської хвилі! Ювентус представив третій комплект форми
Мілан презентував гостьову форму на сезон 2019/20
Ювентус представив гостьову форму у червоно-білих кольорах
Роналду стрибнув на поліцейського у Китаї
Роналду розізлився на Саррі через заміну
Це магія, це Рома! Нова гостьова форма римлян з блискавкою
Червоний, як полум’я, чорний, як страх! Мілан представив третій комплект форми
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка