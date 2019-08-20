Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі пропустить старт Серії А через пневмонію.

Офіційний сайт туринського Ювентуса повідомив, що Мауріціо Саррі змушений пропустити старт сезону в Серії А.

У 60-річного спеціаліста аналізи виявили пневмонію.

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Саррі призначили спеціальну терапію, тому найближчим часом він не зможе тренувати команду. Тренер дозволив клубу інформувати ЗМІ про стан свого здоров’я.

В першому турі Серії А Ювентус на виїзді зустрінеться з Пармою. Матч запланований на 24 серпня.

Нагадаємо, Саррі очолив Ювентус у літнє міжсезоння змінивши на посту Массіміліано Аллегрі.